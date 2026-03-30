Konsumsi Gasoline Melonjak 17,7%, Pertamina JBB Pastikan Stok BBM Aman

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan pasokan energi di wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tetap terjaga seusai periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sektor darat, laut, hingga industri dilaporkan berjalan lancar meski terjadi fluktuasi permintaan yang signifikan.

Berdasarkan data penyaluran periode 9 hingga 30 Maret 2026, tercatat adanya kenaikan konsumsi produk Gasoline sebesar 17,7% dibandingkan kondisi normal.

"Lonjakan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan balik menggunakan kendaraan pribadi," kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, Senin (30/3).

Dia mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Berbeda dengan Gasoline, konsumsi Gasoil justru mengalami penurunan sebesar 19,1%.

Penurunan ini merupakan dampak dari pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pengaturan lalu lintas dan penyeberangan yang membatasi operasional kendaraan angkutan barang tertentu selama masa Lebaran 1447 H.

Dia menyebutkan, meskipun peningkatan permintaan BBM khususnya produk Gasoline ini disebut sebagai hal wajar karena diiringi dengan tingginya arus kendaraan yang melintas saat arus balik, pihaknya berharap setelah lebaran masyarakat lebih bijak menggunakan BBM.

"Harapannya setelah libur Lebaran masyarakat dapat lebih bijak menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.