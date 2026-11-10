Konsumsi Kayu Manis Berlebihan Berisiko Merusak Hati, Ini Batas Amannya

jpnn.com, JAKARTA - Konsumsi kayu manis cassia secara berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada organ hati.

Berdasarkan penilaian Badan Penilaian Risiko Jerman (BfR), konsumsi sekitar dua gram kayu manis cassia per hari sudah mencapai batas aman harian bagi orang dewasa dengan berat badan 60 kilogram.

Praktisi farmasi dan farmakolog apt. Julian Afferino Taruna Vijaya menjelaskan, risiko tersebut berkaitan dengan kandungan kumarin dalam kayu manis.

Senyawa yang memberikan aroma khas tersebut dapat berdampak buruk terhadap kesehatan hati apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan.

"Kayu manis yang mengandung kumarin dapat merusak hati jika dikonsumsi berlebihan," kata Julian di Jakarta, beberapa pekan lalu.

Menurutnya, kandungan kumarin berbeda-beda bergantung pada jenis kayu manis. Jenis cassia yang umum digunakan sebagai bumbu masakan dan campuran ramuan herbal di Indonesia memiliki kadar kumarin lebih tinggi dibandingkan kayu manis Ceylon.

BfR menetapkan batas asupan kumarin harian sebesar 0,1 miligram per kilogram berat badan. Sementara itu, kayu manis cassia rata-rata mengandung sekitar tiga gram kumarin per kilogram.

Perhitungan tersebut menjadi dasar penetapan batas konsumsi sekitar dua gram per hari bagi orang dewasa dengan berat badan 60 kilogram.