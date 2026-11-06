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Konsumsi Rumah Tangga Jadi Motor Ekonomi Sumsel, Sumbang Pertumbuhan 2,81 Persen

Konsumsi Rumah Tangga Jadi Motor Ekonomi Sumsel, Sumbang Pertumbuhan 2,81 Persen
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Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto. Foto: BPS Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Aktivitas belanja masyarakat masih menjadi penopang utama perekonomian Sumatera Selatan (Sumsel).

Di tengah tekanan ekspor luar negeri yang mengalami kontraksi, konsumsi rumah tangga justru mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 5,06 persen pada triwulan III 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat konsumsi rumah tangga memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sisi pengeluaran, yakni sebesar 2,81 persen.

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Komponen ini juga mendominasi struktur ekonomi Sumsel denga kontribusi mencapai 56,84 persen.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,93 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Capaian tersebut menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi penggerak penting perekonomian daerah.

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"Jadi, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Sumsel dari sis pengeluaran," kata Wahyu, Jumat (6/11/2026).

Secara keseluruhan, ekonomi Sumsel pada triwulan III tumbuh 5,06 persen secara tahunan dan 2,11 persen dibandingkan triwulan sebelumnya atau quarter to quarter (qtq). 

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi di Sumsel. Sumbang pertumbuhan 2,81 persen.

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