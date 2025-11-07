menu
Konsumsi Rumah Tangga Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2025

Gedung Badan Pusat Statistik (BPS). Ilustrasi: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III-2025.

Ekonomi Indonesia diketahui tumbuh sebesar 5,04 persen secara year on year (yoy).

Deputi Bidang Neraca Perdagangan dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan dari segi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif pada kuartal III-2025 secara yoy.

Baca Juga:

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar kepada PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,14 persen. Pada T3-2025, komponen ini tumbuh sebesar 4,89 persen yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat," ujar Edy Mahmud dalam jumpa pers, baru-baru ini.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi besar terhadap PDB kuartal III-2025, sebesar 29,09 persen.

"Dengan demikian, 82,23 persen PDB dari triwulan rumah tangga, berasal dari konsumsi rumah tangga dan PMTB," imbuhnya.

Baca Juga:

Edy Mahmud menyebutkan sumber pertumbuhan utama ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,54 persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh net ekspor dengan pertumbuhan 2,15 persen, dan PMTB dengan 1,59 persen.

