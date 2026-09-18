Konsumsi Susu Nabati Moncer, Arummi Tangkap Peluang Lewat Susu Kacang Mede

jpnn.com, JAKARTA - Survei Jakpat terhadap 1.238 responden menunjukkan bahwa 61 persen responden mengonsumsi susu nabati.

Di antara konsumen tersebut, 38 persen menyebut preferensi rasa sebagai salah satu alasan mengonsumsi susu nabati, setara dengan kandungan nutrisi yang juga disebut oleh 38 persen responden.

Data ini menunjukkan memilih susu plant-based bukan hanya soal kandungan di dalamnya, tetapi juga tentang rasa dan bagaimana produk tersebut dinikmati.

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Melihat itu, Arummi hadir sebagai brand susu kacang mede (cashew milk) pertama yang diproduksi secara lokal di Indonesia.

Commercial Director Arummi Syahnadiaz Sikar mengatakan susu kacang mede dengan karakter creamy dan lezat yang bisa dinikmati langsung maupun dikreasikan dengan berbagai cara sesuai selera.

Dia menyebut rasa pun bisa menjadi salah satu pintu masuk bagi masyarakat untuk mulai mencoba hingga menemukan pilihan plant-based yang sesuai dengan selera mereka.

“Kami ingin membuat pengalaman menikmati susu plant-based terasa lebih mudah dan menyenangkan bagi lebih banyak orang,” ungkap Syahnadiaz dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Syahnadiaz menjelaskan lewat Arummi pihaknya menghadirkan susu kacang mede dengan karakter yang creamy dan lezat.