Kontak Senjata di Maybrat, Dua Pimpinan OPM Kodap IV Sorong Raya Tewas Tertembak

jpnn.com, MAYBRAT - Dua pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas setelah terlibat kontak senjata dengan pasukan gabungan TNI di kawasan hutan bagian utara Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada Sabtu (3/10/2026) malam.

Panglima Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto mengonfirmasi bahwa dua pimpinan kelompok bersenjata yang tewas tersebut merupakan tokoh penting dari TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya.

Mereka diidentifikasi sebagai Arso Aisnak (Komandan Komando Wilayah Pertahanan II) dan Yohanes KY (Komandan Batalyon Karef Hamit).

Pangkogabwilhan Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto mengatakan pasukan gabungan Denkul IV Satgas Rajawali V Koops Habema dan Satgas Yonif Marinir yang diperkuat Yonif 764 - I B di bawah kendali Kogabwilhan III terlibat kontak senjata dengan kelompok TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Pimpinan Manfret Fatem pada Sabtu(3/10) malam di hutan yang berada di bagian utara Distrik Aifat.

"Keberadaan Kelompok TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya Pimpinan Manfret Fatem, diketahui dari hasil pantauan BIN, yang menemukan pergerakan mereka saat hendak masuk ke dalam pemukiman warga Distrik Aifat, Kabupaten Maybrat," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Timika, Minggu.

Sebelum kontak senjata terjadi, pasukan TNI terlebih dahulu melakukan upaya persuasif, meminta kelompok tersebut menyerah dan meletakkan senjata, namun himbauan itu dijawab oleh kelompok tersebut dengan menembakkan peluru tajam secara membabi buta ke pasukan Satgas TNI.

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Ia menegaskan bahwa Manfret Fatem-lah yang pertama kali menghujani pasukan TNI dengan peluru tajam, lalu di ikuti oleh seluruh Anggota TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya," ujarnya.

"Seluruh pasukan kami selamat, sementara duo pentolan yang menjadi kaki tangan Manfret Fatem, yakni Komandan Komando Wilayah Pertahanan II Kodap IV Sorong Raya Arso Aisnak dan Komandan Batalyon Karef Hamit Kodap IV Sorong Raya Yohanes KY tewas dalam kontak senjata tersebut," ujarnya.