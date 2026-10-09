Kontak Senjata di Maybrat, TNI Tembak Mati 3 Anggota OPM

jpnn.com - JAKARTA - Koops TNI Habema kontak senjata dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap IV/Sorong Raya di kawasan Sungai Frambu, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Jumat (9/10).

Prajurit Koops TNI Habema menembak mati tiga anggota OPM Kodap IV/Sorong Raya dalam kontak senjata itu.

Dalam siaran pers resmi Koops TNI Habema yang diterima di Jakarta, Jumat, dijelaskan personel TNI yang terlibat kontak tembak berasal dari Tim Satgas Yonif 9 Marinir.

Aksi saling tembak terjadi ketika personel TNI sedang menjalankan Operasi Badai Kasuari 3.10 sebagai bagian dari upaya pengamanan wilayah dan penanganan gangguan kelompok bersenjata.

Saat menjalankan operasi itu, personel TNI mendapat serangan hingga akhirnya kontak tembak pun terjadi sekitar pukul 09.01 WIT.

Dalam peristiwa tersebut, tiga anggota kelompok bersenjata OPM dilaporkan terkena tembakan, dengan satu jenazah ditemukan di lokasi, sedangkan dua orang lainnya dilaporkan terbawa arus sungai dan masih dalam pencarian.

Berdasarkan identifikasi awal, korban yang ditemukan diduga merupakan Manfred Fatem, Danops OPM Kodap IV/Sorong Raya.

Dua orang yang hanyut diduga bernama Anton Fatem dan Yesias Fatem.