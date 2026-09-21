Kontak Senjata di Nduga: Satgas TNI Habema Serbu Tempat Persembunyian OPM Kodap III

jpnn.com, TIMIKA - Satuan Tugas Komando Operasi (Satgas Koops) TNI Habema terlibat kontak senjata sengit dengan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogoya di dalam hutan Kabupaten Nduga, Papua, pada Senin.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangogawilhan) III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto mengatakan kontak senjata ini terjadi saat personel TNI masuk ke dalam hutan untuk mencari, menemukan dan menangkap hidup atau mati anggota TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Derakma, pimpinan Egianus Kogoya.

"Mereka menghujani pasukan kami dengan tembakan senjata api, dan syukur Alhamdulillah, puji Tuhan pasukan kita selamat, dan berhasil memukul mundur kelompok mereka makin jauh dari pemukiman atau pusat sosial ekonomi masyarakat," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Timika, Senin.

Ia mengatakan kelompok TPNPB-OPM kerap menggunakan hutan sebagai tempat pelarian dan persembunyian mereka, setelah menebar teror di pemukiman warga.

"Saya pastikan ini hanyalah persoalan waktu bagi kami untuk menemukan dan menangkap hidup atau mati kelompok separatis ini, mengingat kentalnya solidaritas TNI-Pori khususnya dalam memburu TPNPB-OPM, serta dukungan penuh forkopimda dan masyarakat Papua kepada kami," ujarnya.

Pangkogabwilhan mengimbau seluruh Anggota TPNPB-OPM segera meletakkan senjata dan segera menyambangi pos keamanan yang menjadi titik kuat TNI atau Polri terdekat untuk menyerah, serta kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bersama masyarakat membangun Papua.

"Ingat seluruh personel TNI di bawah kendali Kogabwilhan III akan mengambil tindakan tegas berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, di mana rules of engagement (ROE) senantiasa dikedepankan untuk memastikan seluruh tindakan personel TNI tetap profesional dan menjunjung tinggi hukum serta HAM," ujarnya.

Sebagai Pangkogabwilhan III, dia memastikan Satgas TNI tidak akan pernah ragu mengambil tindakan tegas dan terukur ketika berhadapan dengan situasi tertentu, khususnya mendesak, mengingat prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) menjadi pedoman Satgas TNI, terutama dalam menghadapi kekejian OPM.(antara/jpnn)