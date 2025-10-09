Kontak Tembak Satgas Habema Vs KKB, Komandan Operasi OPM Mayu Waliya Tewas

jpnn.com - Seorang anggota KKB yang juga Komandan Operasi OPM Kodap XII bernama Mayu Waliya tewas dalam kontak tembak dengan personel Satgas Habema.

Kematian seorang anggota KKB itu disampaikan Panglima Komando Operasi Satgas Habema Mayjen TNI Lucky Avianto.

Dia menyebut kontak tembak antara personel Satgas Habema dengan KKB terjadi di Unambunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

"Dari laporan yang diterima saat kontak senjata yang terjadi pada Senin (6/10), ada satu orang anggota KKB atas nama Mayu Waliya tewas," kata Pangkoops Satgas Habema Mayjen TNI Lucky Avianto, Rabu malam (8/10/2025).

Dia mengatakan peristiwa itu baru dapat dipastikan Rabu setelah tim mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian.

Mayjen Lucky Avianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan diketahui Mayu Waliya menjabat sebagai Komandan Operasi Kodap XII/Lanny Jaya di bawah pimpinan Purom Okiman Wenda.

Sebelumnya (5/10), Koops Habema berhasil menguasai salah satu markas utama OPM Kodap XII/Lanny Jaya pimpinan Purom Okiman Wenda di wilayah pegunungan Unambunggu.

Markas tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil.