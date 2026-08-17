Kontak Tembak TNI dengan KKB di HUT RI, Satu Prajurit Tewas
jpnn.com, JAYAPURA - Kontak tembak terjadi antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah tepat di HUT ke-81 RI, Senin.
Perang itu mengakibatkan seorang prajurit gugur dan dua orang lainnya terluka.
"Kontak tembak prajurit TNI dengan KKB dari Kodap III Ndugama mengakibatkan tiga prajurit terluka dan salah satunya gugur. Evakuasi para korban saat ini sedang dilakukan," kata Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto di Jayapura, Senin.
Dia mengatakan dari laporan yang diterima, kontak tembak terjadi antara personel Posramil Jila Kodim 1710/Mimika dan Pos Satgas Pam Obvit Yonif 133/YS dengan KKB Kodap III Puncak yang diduga dipimpin Pemne Kogoya.
Langkah pengamanan terus dilakukan untuk memastikan kondisi wilayah tetap terkendali.
Aparat keamanan masih melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap perkembangan situasi di wilayah Jila.
"TNI bersama Polri juga terus bersinergi dalam menjaga keamanan masyarakat serta mengantisipasi gangguan keamanan susulan tersebut," kata Kapendam. (ant/jpnn)
Kontak tembak terjadi antara prajurit TNI dengan KKB di Mimika, Papua Tengah, tepat di HUT ke-81 RI.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
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