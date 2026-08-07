Konten Berbagi Pertalite Gratis Viral, Begini Penjelasan Ni Kadek Indrayoni

jpnn.com, JAKARTA - Video aksi sosial kreator konten Ni Kadek Indrayoni yang membagikan Pertalite gratis hingga membantu membangun rumah warga kurang mampu viral di media sosial.

Salah satu unggahannya bahkan telah ditonton lebih dari enam juta kali dan mendapat respons positif dari warganet.

Meski demikian, Yoni menegaskan seluruh kegiatan sosial yang dilakukannya bukan bertujuan mengejar popularitas.

Menurutnya, aksi berbagi tersebut lahir dari kepeduliannya setelah melihat masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

"Awalnya saya tidak pernah berpikir membuat konten sebesar itu. Saya hanya ingin membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan kemampuan yang saya miliki," ujar Ni Kadek Indrayoni kepada awak media belum lama ini.

Yoni menjelaskan, kegiatan membagikan Pertalite gratis maupun membantu pembangunan rumah dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Dia kemudian mendokumentasikan aktivitas tersebut melalui media sosial dengan harapan dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut berbagi.

"Tujuan utamanya bukan untuk viral, tetapi untuk membantu sesama. Kalau akhirnya banyak yang menonton dan memberikan dukungan, saya anggap itu sebagai bonus agar kegiatan sosial ini bisa terus berjalan," katanya.