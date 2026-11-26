jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten Amri Weda mencuri perhatian warganet di dunia konten digital lewat kanal Jomblo Family.

Lewat kanal tersebut, dia menghadirkan warna tersendiri melalui cerita keseharian keluarga yang spontan, natural, dan penuh humor.

Menurutnya, ide utama di balik lahirnya Jomblo Family sebenarnya berangkat dari hal yang sangat dekat dengan masyarakat.

Baca Juga: Ini Daftar Kategori dan Harga Tiket Konser TOTO di Jakarta

Amri Weda melihat bahwa berbagai tingkah laku serta dinamika di dalam rumah tangga punya daya tarik tersendiri jika dikemas dengan gaya komedi yang hangat dan mudah diterima penonton.

Dalam memproduksi kontennya, Amri Weda tidak bergerak sendirian. Dia mengajak istri, Tika Nur Adnin, bersama adik-adiknya untuk masuk dalam formasi utama Jomblo Family sehingga setiap video yang tayang selalu menampilkan interaksi yang hidup dan beragam.

Berawal dari ide sederhana untuk mengangkat kehidupan sehari-hari, Amri Weda membangun Jomblo Family sebagai ruang hiburan yang menyajikan berbagai cerita, tingkah laku, hingga dinamika kehidupan keluarga dengan sentuhan komedi yang ringan dan relatable.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian penonton adalah Alwi Weda yang telah akrab dengan kamera dan dunia pembuatan konten sejak masih duduk di bangku kelas 2 SD.

Kini tumbuh remaja, kehadiran Alwi Weda tetap mewarnai perjalanan kanal tersebut, bahkan penampilannya kerap mendapat komentar dari penonton yang menganggapnya memiliki kemiripan dengan Farel, karakter dalam serial My Heart.