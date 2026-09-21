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Konten Menuai Kritik, Maudy Ayunda Sampaikan Permintaan Maaf

Konten Menuai Kritik, Maudy Ayunda Sampaikan Permintaan Maaf
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Maudy Ayunda saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda menyampaikan permintaan maaf terkait konten mindfulness yang sebelumnya menuai kritik dari publik.

Permintaan maaf tersebut disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (20/9).

Maudy Ayunda mengaku telah meluangkan waktu untuk mendengarkan berbagai respons dan merefleksikan kembali pernyataan yang sebelumnya disampaikan.

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“Beberapa waktu terakhir, aku mengambil waktu untuk mendengar, merefleksikan kembali apa yang aku sampaikan, dan memahami berbagai respons yang muncul setelahnya. Aku menyadari bahwa apa yang aku sampaikan telah menyebabkan kekecewaan dan kemarahan. Aku minta maaf,” tulis Maudy Ayunda.

Pelantun Perahu Kertas itu menyadari ada perspektif dan konteks yang belum cukup dipertimbangkan ketika menyampaikan pandangannya.

“Ada perspektif dan konteks yang belum cukup aku pertimbangkan, sehingga apa yang aku sampaikan terasa jauh dari realita dan pengalaman yang sedang dihadapi banyak orang,” lanjutnya.

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Selebritas berusia 31 tahun itu kemudian mengaku masih perlu banyak belajar, terutama dalam memahami pengalaman orang lain yang berbeda dari dirinya.

“Aku perlu lebih banyak mendengar, lebih peka, lebih berempati, dan lebih terbuka terhadap perspektif yang berbeda dari pengalamanku sendiri,” ujarnya.

Aktris sekaligus penyanyi Maudy Ayunda menyampaikan permintaan maaf terkait konten mindfulness yang sebelumnya menuai kritik dari publik.

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