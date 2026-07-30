Konten Pernikahan Nathalie dan Aripat Viral di TikTok, Masuk Jajaran Top 13 trending

jpnn.com, JAKARTA - Konten mengenai pernikahan Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat berhasil mencuri perhatian publik di media sosial.

Antusiasme masyarakat terhadap momen tersebut mendorong topik “Nathalie Holscher Menikah Dengan Aripat” masuk ke dalam daftar Top 13 topik paling trending di TikTok Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Hylipur Terminal Indonesia, topik tersebut menempati peringkat ke-13 dalam daftar topik yang paling banyak diperbincangkan di TikTok Indonesia, dengan total lebih dari 75,5 juta tayangan video secara akumulatif.

Capaian ini menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap rangkaian momen pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat.

Berbagai konten, mulai dari prosesi akad, resepsi, potret kebersamaan, hingga ucapan selamat dari masyarakat, terus beredar dan menciptakan percakapan yang meluas secara organik di platform TikTok.

Masuknya topik ini ke jajaran trending menjadi indikator bahwa momen pernikahan keduanya tidak hanya menarik perhatian para penggemar, tetapi juga menjadi salah satu percakapan digital terbesar di Indonesia pada periode pemantauan tersebut.

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Sebagaimana disampaikan dalam publikasi Hylipur Terminal Indonesia:

“Nathalie Holscher Menikah Dengan Aripat” menempati peringkat ke-13 topik paling trending di TikTok Indonesia dalam beberapa hari terakhir, dengan total lebih dari 75 juta tayangan video secara total.