Polisi Segera Garap Bigmo di Kasus Konten Promosi Vape Libatkan Anak-anak
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Metro Jaya akan memeriksa YouTuber Bigmo pada Senin (10/8).
Pemeriksaan tersebut terkait kasus promosi rokok elektrik atau vape yang melibatkan anak-anak.
"Pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin (10/8)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (7/8).
Selain memanggil Bigmo, kepolisian telah meminta keterangan dari pelapor berinisial F.
Polisi juga memeriksa orang yang mendokumentasikan video promosi vape melibatkan anak itu.
"Telah meminta klarifikasi pada yang mengadukan, mengajukan pengaduan, dengan mengamankan live streaming, hasil live streaming, cuplikan video, serta dokumen pendukung lainnya," jelasnya.
Kombes Pol Budi Hermanto menyebut penyidik juga telah meminta keterangan dari orang tua serta empat anak yang muncul dalam video dengan pendampingan dari pihak keluarga.
"Serta mendatangi PT TLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan. Penyelidikan masih dilakukan pendalaman dugaan pelibatan anak dalam promosi tersebut serta menganalisa barang bukti digital dan dokumen terkait," tambahnya.
YouTuber Bigmo akan diperiksa Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO pada Senin (10/8).
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