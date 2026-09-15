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Kontingen Bulu Tangkis Jalani Program Aklimatisasi di Tokyo Sebelum Tampil di Asian Games 2026

Kontingen Bulu Tangkis Jalani Program Aklimatisasi di Tokyo Sebelum Tampil di Asian Games 2026
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Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani saat berlatih menjelang Asian Games 2026 di Chofu, Tokyo, Senin (14/9). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, TOKYO - Kontingen bulu tangkis Indonesia melakukan pemusatan latihan terlebih dahulu di Tokyo, Jepang sebelum berlaga pada Asian Games 2026.

Para pemain yang akan bertanding di nomor beregu dan perorangan sudah berlatih di Chofu, Tokyo sejak Senin (14/9).

Pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari mengungkapkan bahwa para pemainnya dalam kondisi bagus saat menjalani latihan perdana.

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Diharapkan dengan adanya aktualisasi membuat para pebulu tangkis sudah lebih mengenal kondisi mulai dari suhu udara sebelum tampil di Asian Games mendatang.

“Kondisi pebulu tangkis tunggal putri saya rasa sangat bagus semua. Makanya tadi intensitas latihannya sedikit saya naikkan agar hari-hari berikutnya semakin membaik," ujar Imam.

“Programnya ada pukulan-pukulan dan pergerakan di lapangan dengan speed yang sedang biar besok sudah bisa lebih biasa," tambahnya.

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Kondisi cuaca di Jepang saat ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan Indonesia.?

Untuk itu pelatih asal PB Djarum itu berharap para pemain bisa melahap semua menu latihan yang diberikan untuk maksimal saat nanti bertanding.

Kontingen bulu tangkis Indonesia melakukan pemusatan latihan terlebih dahulu di Tokyo, Jepang sebelum berlaga pada Asian Games 2026

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