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Kontingen DKI Jakarta Optimistis Raih Gelar Juara Umum Porsadinas 2026

Kontingen DKI Jakarta Optimistis Raih Gelar Juara Umum Porsadinas 2026
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Pelepasan kontingen DKI Jakarta untuk bertanding di Porsadinas 2026. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kontingen Provinsi DKI Jakarta menargetkan gelar juara umum dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (Porsadinas) ke-7 Tingkat Nasional Tahun 2026.

Target tersebut didukung persiapan peserta melalui pembinaan dan seleksi berjenjang hingga tingkat provinsi sebelum diberangkatkan untuk mengikuti kompetisi nasional.

Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) Setda Provinsi DKI Jakarta, H. Muhamad Matsani, secara resmi melepas keberangkatan kontingen DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/11).

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Setelah pelepasan, para peserta dijadwalkan bertolak menuju Asrama Haji sebelum mengikuti rangkaian kegiatan Porsadinas.

Ketua DPW Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) DKI Jakarta Munthoi, mengatakan persiapan kontingen telah dilakukan sejak jauh hari. Mulai latihan, technical meeting, termasuk pendampingan dan latihan rutin.

Para peserta yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi sehingga diharapkan mampu bersaing dengan peserta dari berbagai daerah.

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"Insyaallah kami optimistis mereka siap bertanding menghadapi peserta dari seluruh Indonesia," ujar Munthoi.

Munthoi menyebut sejumlah cabang lomba yang menjadi andalan DKI Jakarta antara lain murotal, tahfiz, dan cerdas cermat.

Kontingen DKI Jakarta membidik gelar juara umum Porsadinas ke-7 Tingkat Nasional Tahun 2026.

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