jpnn.com, JAKARTA - Kontingen TNI Angkatan Darat (AD) meraih juara umum dalam ajang 34th ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2026, yang digelar di Malaysia.

Pencapaian ini menjadi prestasi membanggakan dalam kompetisi menembak militer yang mempertemukan prajurit angkatan darat dari negara-negara ASEAN.

Pimpinan Kontingen Letkol Inf Atim Ashadi (Danyon 12 Grup 1 Kopassus) menuturkan Indonesia berhasil mengumpulkan total 132 poin indeks dari lima kategori pertandingan, meliputi senapan (rifle), karaben (carbine), pistol putra, pistol putri, dan senapan mesin (machine gun).

Hasil tersebut mengantarkan kontingen TNI AD menempati posisi teratas sekaligus menunjukkan kemampuan dan konsistensi para prajurit dalam menghadapi persaingan di tingkat regional.

"ASEAN Armies Rifle Meet merupakan kompetisi menembak militer antar angkatan darat negara-negara ASEAN yang menjadi ajang untuk menguji kemampuan teknis, ketepatan, konsistensi, serta kerja sama tim dalam berbagai kategori pertandingan," ujar Letkol Inf Atim.

Pada penyelenggaraan ke-34 tahun 2026, Indonesia mengirimkan 56 personel yang terdiri atas 26 atlet putra, lima atlet putri, dan 25 personel pendukung.

Kompetisi yang berlangsung pada 8–13 November 2026 ini mempertandingkan 19 nomor dalam lima kategori utama.

Setiap pertandingan menuntut penguasaan teknik menembak, konsentrasi, serta kemampuan mempertahankan performa secara konsisten.