Kontrak 3.214 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Begini Penjelasan Hendro Sugiharto

jpnn.com - SAMPANG - Kabar baik bagi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Pemkab Sampang menetapkan memperpanjang kontrak 3.214 PPPK paruh waktu di daerah itu.

Perpanjangan kontrak itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Hendro Sugiharto mengatakan bahwa kontrak 3.214 PPPK itu dinilai layak diperpanjang setelah pemkab melakukan evaluasi kinerja dan disiplin mereka.

"Awalnya jumlah PPPK sebanyak 3.230 orang, akan tetapi karena ada yang mengundurkan diri sebanyak 16 orang, maka yang dipastikan melanjutkan perpanjangan kontrak hanya 3.214 orang," Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang Hendro Sugiharto di Sampang, Jumat (25/9).

Hendro menjelaskan sesuai jadwal, perpanjangan PPPK paruh waktu itu pada pertengahan Oktober 2026 dan saat ini telah memasuki tahapan pemberitahuan teknis perpanjangan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sampang.

Menurut Hendro, perpanjangan dan penetapan masa perjanjian kerja PPPK didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yakni pencapaian kinerja, kebutuhan instansi dan kesesuaian kompetensi.

Pencapaian kinerja didasarkan pada penilaian prestasi kerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) apakah telah memenuhi target minimal yang ditetapkan atau tidak.