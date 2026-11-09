Kontrak 400 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Beri Kepastian Kerja

jpnn.com - KOTA BENGKULU - Sebanyak 400 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mendapatkan perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak kerja itu menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib dan keberlangsungan pekerjaan para PPPK paruh waktu.

"Perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemkot Bengkulu dalam memberikan kepastian kerja bagi para pegawai yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," kata Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Bengkulu, Minggu (8/11).

Oleh karena itu, PPPK paruh waktu yang memperpanjang kontrak diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, serta mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bengkulu.

Sisi lain, Pemkot Bengkulu juga memecat atau tidak memperpanjang kontrak PPPK paruh waktu yang melanggar aturan kedisiplinan. Sebanyak enam PPPK paruh waktu tersebut tidak diperpanjang kontraknya berdasarkan hasil evaluasi karena tingkat disiplinnya rendah, tidak menjalankan tugas dan sebagainya.

"Untuk PPPK paruh waktu itu kami evaluasi setiap tahun. Jadi, dari evaluasi tersebut memang ada beberapa tidak diperpanjang, ada juga dengan keinginan sendiri untuk tidak melanjutkan kontraknya," sebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Bengkulu Medy Pebriansyah.

Dia menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak khususnya bagi PPPK paruh waktu dilakukan setiap tahun dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan melalui laporan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti apakah kontrak diperpanjang atau tidak.

Oleh karena itu, pemerintah kota terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, target kerja, dan standar yang telah ditetapkan.

Medy menerangkan bahwa dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, pemda berupaya memastikan kebutuhan tenaga kerja tetap terpenuhi tanpa mengabaikan standar kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.