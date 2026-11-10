Kontrak 98 PPPK Paruh Waktu Tak Diperpanjang, Ini Sebabnya

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memperpanjang kontrak 98 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumatera Selatan Ismail Fahmi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap pegawai yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel terkait peningkatan PPPK paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.

Dari hasil pendataan, diketahui bahwa jumlah PPPK paruh waktu di wilayah itu sebanyak 5.990 orang.

“Yang diusulkan diperpanjang 5.892 orang, sedangkan yang tidak diperpanjang 98,” kata Ismail di Palembang, Senin (9/11).

Dia mengungkap bahwa terdapat sejumlah alasan 98 PPPK paruh waktu yang tidak diusulkan untuk perpanjangan kontrak.

"Tidak diperpanjang oleh OPD (organisasi perangkat daerah) dengan alasan mengundurkan diri, sudah memasuki BUP, dan meninggal dunia," kata Ismail.

Tidak Buka Rekrutmen CPNS

Sisi lain, Pemprov Sumsel memastikan tidak membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 meskipun pemerintah pusat sebelumnya menyampaikan rencana penerimaan aparatur sipil negara pada November tahun ini.