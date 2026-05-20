Kontrak Baru PTPP Tembus Rp 6,88 Triliun per April 2026, Mayoritas Proyek Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan konstruksi dan investasi nasional PT PP (Persero) Tbk terus menggenjot kinerjanya untuk mengejar target kontrak baru sebesar Rp 22 triliun pada tahun ini.

Hingga April 2026, emiten berkode PTPP yang kini berada di bawah naungan Danantara Indonesia itu mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 6,88 triliun dari target Rp 22 triliun.

Menurut Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo, perolehan kontrak baru tersebut didominasi proyek yang dananya bersumber dari pemerintah. Porsi proyek pemerintah itu mencapai 82 persen.

“Diikuti proyek BUMN sepuluh persen, dan proyek swasta delapan persen,” ujarnya melalui siaran pers PTPP, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut Joko memerinci berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar kontrak PTPP itu berasal dari sektor jalan dan jembatan sebesar 35 persen, disaster response (26 persen), rumah sakit (16 persen), smelter dan pertambangan (10 persen), gedung (6 persen), pelabuhan (3 persen), sumber daya air (3 persen), dan infrastruktur air (2 persen).

Menurut Joko, salah satu proyek yang diperoleh PTPP pada April 2026 ialah pembangunan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam - Muting Segmen 1 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. “Nilai kontraknya sebesar Rp 1,77 triliun,” tutur Joko.

Eksekutif asal Yogyakarta itu menambahkan PTPP merasa optimistis mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang optimal, serta implementasi good corporate governance (GCG) secara konsisten di seluruh lini bisnisnya.

Menurut Joko, PTPP akan terus berkomitmen menjaga kinerja operasional dan keuangan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi bisnis yang prudent, penguatan fundamental perusahaan, serta peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik.