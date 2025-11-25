menu
Kontrak Bojan Hodak di Persib Bandung Masih Jadi Pertanyaan, Klub Buka Suara

Kontrak Bojan Hodak di Persib Bandung Masih Jadi Pertanyaan, Klub Buka Suara

Kontrak Bojan Hodak di Persib Bandung Masih Jadi Pertanyaan, Klub Buka Suara
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Nasib masa depan Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung kembali menjadi sorotan.

Pria asal Kroasia itu memang masih terikat kontrak dengan Persib hingga 31 Mei 2026.

Namun, memasuki penghujung 2025, ketidakpastian terkait perpanjangan kontrak mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan Bobotoh -suporter Persib-.

Status Kontrak Hodak

Sesuai regulasi, Hodak akan berstatus bebas transfer enam bulan sebelum kontraknya berakhir.

Artinya, sejak Desember 2025, dia dapat melakukan negosiasi dengan klub atau federasi lain tanpa perlu melibatkan Persib.

Celah ini memicu berkembangnya rumor, terutama setelah nama Hodak dikabarkan masuk radar Timnas Indonesia setelah kepergian Patrick Kluivert.

Manajemen Persib Buka Suara

Menjawab keresahan itu, manajemen Persib akhirnya buka suara.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa proses pembicaraan kontrak masih berjalan.

Manajemen Persib buka suara mengenai nasib masa depan Bojan Hodak sebagai pelatih. Negosiasi masih berlangsung.

