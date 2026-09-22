Kontrak Diperpanjang, Luis de la Fuente Tetap Latih Spanyol hingga 2032

jpnn.com - JAKARTA - Luis de la Fuente akan tetap melatih Tim Nasional Spanyol hingga 2032. Ini setelah Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) resmi memperpanjang kontrak Luis de la Fuente hingga 2032. Kesepakatan itu diungkapkan oleh Presiden RFEF Rafael Louzan setelah pertemuan di Ciudad de Futbol, Las Rozas, Madrid, Senin (21/9).

“Kami berupaya membangun proyek yang berlandaskan stabilitas dan kepercayaan. Keputusan ini merupakan bentuk kepercayaan federasi kepada De la Fuente dan proyeknya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di kompetisi dan turnamen besar,” ujar Louzan di situs resmi RFEF.

Perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk apresiasi RFEF kepada De la Fuente yang berhasil membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

Pelatih berusia 65 tahun itu juga dinilai sukses membangun fondasi kuat bagi Timnas Spanyol di berbagai kelompok usia.

Louzan menyebut De la Fuente sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Timnas Spanyol.

Selain mengantar Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026, Fuente juga mempersembahkan gelar UEFA Euro 2024 dan UEFA Nations League 2023.

Dengan kontrak baru tersebut, De la Fuente dipastikan akan memimpin La Roja pada Piala Dunia 2030 yang digelar bersama Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Fuente juga akan mendampingi La Roja di Euro 2028 dan Euro 2032, serta berbagai edisi Nations League dan babak kualifikasi turnamen internasional.