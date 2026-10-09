Kontrak Diperpanjang, Xavi Espart Tetap di Barcelona hingga 2030
jpnn.com - JAKARTA - Pemain muda serbabisa Xavi Espart akan tetap menjadi bagian skuad Barcelona dalam jangka panjang.
Espart dan Barcelona telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak.
Adapun kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028, diperpanjang sampai 2030 mendatang.
“Kesepakatan perpanjangan kontrak telah tercapai antara Barcelona dan pemain Xavi Espart, yang kini akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2030,” demikian pernyataan Barcelona melalui laman resmi pada Jumat (9/10).
Espart mencatat debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025/2026, dan mendapatkan tempat di skuad senior pada pramusim.
Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana Pelatih Barcelona Hansi Flick.
Meski posisi asli adalah gelandang, pemain tersebut mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan.
Fleksibilitas itu membuat Espart mampu beradaptasi dengan permainan Blaugrana.
Pemain muda serbabisa Barcelona Xavi Espart resmi memperpanjang kontrak. Dia akan tetap di Barcelona hingga 2030.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Barcelona Bakal Memperpanjang Kontrak Raphinha & 2 Pemain Muda Jebolan La Masia
- Atletico Madrid vs Osasuna: Menang 4-0, Los Colchoneros Naik Peringkat Ketiga
- Lamine Yamal Optimistis Raih Ballon d’Or 2026
- Raphinha Menikmati Peran Jadi Penyerang Tengah Barcelona
- Feyenoord Jadi Korban Keganasan Barcelona di Liga Champions
- Liga Champions Barcelona vs Feyenoord, Hansi Flick Usung Misi Besar