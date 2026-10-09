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Kontrak Diperpanjang, Xavi Espart Tetap di Barcelona hingga 2030

Kontrak Diperpanjang, Xavi Espart Tetap di Barcelona hingga 2030
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Gelandang muda Xavi Espart perpanjangan kontrak dengan Barcelona hingga 2030 pada Jumat (10/10/2026). ANTARA/Fcbarcelona.com

jpnn.com - JAKARTA - Pemain muda serbabisa Xavi Espart akan tetap menjadi bagian skuad Barcelona dalam jangka panjang.

Espart dan Barcelona telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak.

Adapun kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028, diperpanjang sampai 2030 mendatang.

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“Kesepakatan perpanjangan kontrak telah tercapai antara Barcelona dan pemain Xavi Espart, yang kini akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2030,” demikian pernyataan Barcelona melalui laman resmi pada Jumat (9/10).

Espart mencatat debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025/2026, dan mendapatkan tempat di skuad senior pada pramusim.

Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana Pelatih Barcelona Hansi Flick.

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Meski posisi asli adalah gelandang, pemain tersebut mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan.

Fleksibilitas itu membuat Espart mampu beradaptasi dengan permainan Blaugrana.

Pemain muda serbabisa Barcelona Xavi Espart resmi memperpanjang kontrak. Dia akan tetap di Barcelona hingga 2030.

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