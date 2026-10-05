Kontrak Kerja 1.162 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Riza Herdavid Berpesan Begini

jpnn.com - TOBOALI - Sebanyak 1.162 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja selama satu tahun ke depan.

“Sebanyak 1.162 PPPK paruh waktu resmi diperpanjang kontraknya selama satu tahun ke depan,” kata Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid di Toboali, Senin (5/10).

Menurut dia, perpanjangan kontrak tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah menjaga keberlangsungan pekerjaan PPPK paruh waktu di tengah dinamika regulasi pemerintah pusat.

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“Kami berkomitmen untuk mempertahankan PPPK paruh waktu yang selama ini telah bekerja dan mengabdi dengan baik agar terus diperpanjang kontraknya,” ujarnya.

Dia pun meminta seluruh PPPK paruh waktu yang memperoleh perpanjangan kontrak meningkatkan dedikasi dan tanggung jawab menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Saya minta tolong pertahankan kinerja, pertahankan profesionalitas dan layani masyarakat Bangka Selatan dengan baik,” katanya.

Dia menambahkan Pemkab Bangka Selatan juga memperjuangkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi atau reward and punishment bagi PPPK paruh waktu.

Pegawai yang menunjukkan kinerja baik, disiplin, dan profesional diharapkan memperoleh penghargaan, termasuk peluang diangkat menjadi PPPK penuh waktu apabila kebijakan pemerintah pusat memungkinkan.