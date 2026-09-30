Kontrak Kerja 662 PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, Ini Pesan Wabup Bangkalan

jpnn.com - BANGKALAN - Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, memperpanjang kontrak 622 dari 5.344 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, Selasa (29/9). Adapun 662 PPPK paruh waktu itu terdiri atas 117 guru, 411 tenaga teknis, dan 94 tenaga kesehatan. Para PPPK itu bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto seluruh PPPK paruh waktu yang diperpanjang kontrak ini sudah dinyatakan lolos evaluasi kinerja oleh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) tempat mereka bertugas.

"Perpanjangan kontrak ke 622 PPK paruh waktu ini sesuai dengan masa berlaku SK (surat keputusan) yang mereka terima saat pengangkatan," kata Ari Murfianto di Pendopo Pemkab Bangkalan, Selasa (29/9).

Sesuai SK pengangkatan itu, Ari melanjutkan, masa berlaku kontrak 622 PPPK paruh waktu berakhir 30 September 2026. "Karena itu, hari ini mereka menandatangani perpanjangan kontrak agar tidak terjadi kekosongan masa kerja," tuturnya.

Ari menjelaskan bahwa jumlah PPPK paruh waktu di Kabupaten Bangkalan 5.344 orang.

Dari jumlah itu, 622 sudah habis masa kerjanya, sedangkan 4.722 berakhir pada Oktober 2026.

"Dengan demikian, perpanjangan ke 4.722 PPPK paruh waktu sisanya pada Oktober 2026 nanti sesuai dengan SK pengangkatan sebelumnya," kata Ari.

Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja'far berharap PPPK paruh waktu itu hendaknya bisa bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, disiplin dalam bertugas dan memperhatikan kode etik profesi sebagai abdi negara.