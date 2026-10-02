Kontrak Kerja 72 PPPK Paruh Waktu Ini Tak Diperpanjang, Bu Rismy Beri Penjelasan

jpnn.com - Kontrak kerja 72 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bangka, tidak diperpanjang dengan berbagai alasan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Bangka Rismy Wiramadonnah, Jumat (2/10/2026).

"Penghentian kontrak kerja bagi PPPK paruh waktu tersebut karena permintaan sendiri sebanyak 55 orang dan 17 orang sebab faktor lain yang memang tidak mungkin untuk diperpanjang masa kontraknya," kata dia.

Meskipun tidak memperpanjang kontrak kerja bagi puluhan orang PPPK paruh waktu itu, Rismy meyakini tidak akan mempengaruhi sistem pelayanan di unit kerja.

"Status PPPK paruh waktu mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai aparatur negara, yaitu bekerja profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan," ucapnya.

Rismy mengingatkan seluruh PPPK paruh waktu supaya meningkatkan kinerja dan menjaga disiplin, mulai dari kehadiran, ketepatan waktu, sampai penyelesaian tugas.

"Penilaian kinerja terus berjalan dan menjadi dasar evaluasi pada periode berikutnya. Disiplin dan kinerja yang baik adalah bekal utama untuk karier yang lebih baik ke depan," katanya.

Dia menekankan pihaknya terus menata administrasi kepegawaian PPPK paruh waktu dengan tertib dan akuntabel.