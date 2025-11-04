menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?

Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?

Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sudah banyak honorer diangkat menjadi ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Sebagian besar instansi pemda memberikan durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu selama 1 tahun.

Durasi kontrak kerja tersebut sesuai ketentuan Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu.

Diktum ke-13 KepmenPANRB 16 Tahun 2025 menyatakan, “Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.”

Baca Juga:

KepmenPANRB 16/2025 juga menyatakan bahwa evaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu yang dilakukan triwulan dan tahunan.

Hasil evaluasi kinerja akan dijadikan pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Ketentuan di atas tercamtum pada diktum ke-17 dan 18 KepmenPANRB 16 Tahun 2025.

Baca Juga:

PPPK Paruh Waktu Dikontrak 5 Tahun

Ribuan PPPK Paruh Waktu lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan durasi kontrak kerja selama 5 tahun.

Diketahui, sebanyak 1.119 PPPK paruh waktu di lingkup Pemkab Tapin sudah menerima SK pengangkatan.

Ternyata ada pemda yang memberikan kontrak kerja PPPK Paruh Waktu dengan durasi 5 tahun. Lihat ketentuan KepmenPANRB 16 Tahun 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI