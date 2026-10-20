Kontrak Marc Klok di Persib akan Habis, Pengin Pensiun...

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengatakan pengin pensiun di klub yang dijuluki Maung Bandung itu,

Hal tersebut muncul lantaran kontrak Klok (33 tahun) yang akan berakhir di Persib.

Marc Klok terakhir memperbaharui kontrak pada 2025 dan akan berakhir 2027 alias di Super League musim ini.

Bagi Klok, hatinya sudah menjadi biru setelah membela panji Maung Bandung tahun 2021. Banyak cinta yang ia dapatkan bersama Pangeran Biru, terlebih setelah ia mewariskan sejarah juara tiga musim beruntun 2023/24, 2024/25, dan musim lalu 2025/26.

Hubungannya bersama klub dan Bobotoh dirasakan sangat melekat.

“Ya betul (kontrak akan habis), hati saya biru. Saya selalu bilang, saya mau menyelesaikan karier saya di Persib Bandung. Semua sejarah telah dibikin bersama. Koneksi saya sama klub, sama Bobotoh sangat luar biasa,” tutur Klok.

Pemain label Timnas Indonesia ini masih menjadi sosok penting di klub, ia adalah sosok pemimpin, tahu bagaimana kultur klub luar dan di dalam ruang ganti.

Klok menjadi sosok yang dihormati, tak hanya oleh pemain lokal namun juga oleh pemain asing. Dirinya mengaku punya pembicaraan dengan Pelatih Igor Tolic untuk bertahan dalam beberapa tahun ke depan.