Kontrak Terbaik di Indonesia? Rizky Ridho Beberkan Alasan Bertahan di Persija Jakarta

Rizky Ridho memperpanjang kontrak di Persija Jakarta hingga 2028. Foto: persijaid

jpnn.com - Rizky Ridho memberikan penjelasan terkait keputusannya memperpanjang kontrak dengan Persija Jakarta.

Meski sempat didesak sejumlah pihak untuk berkarier di luar negeri, kapten Persija itu resmi meneken kontrak baru hingga 2028 mendatang.

Ridho sebelumnya santer dikabarkan akan meninggalkan Macan Kemayoran pada bursa transfer musim panas ini.

Alasan Perpanjang Kontrak

Namun, Ridho menegaskan bahwa bertahan di Persija sebenarnya bukan pilihan yang sulit.

Dia mengaku merasa dihargai sejak hari pertama datang, dan Persija dianggap sebagai tempat yang sejalan dengan ambisi jangka panjang kariernya.

"Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri."

"Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap," ucap mantan pemain Persebaya Surabaya itu.

Ambisi Bawa Persija Berjaya

Ridho juga menambahkan bahwa sebagai pemain profesional, mimpi terbesarnya ialah mempersembahkan gelar bagi klub.

