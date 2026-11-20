jpnn.com, JAKARTA - bank bjb kembali memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kali ini, bank bjb terpilih sebagai penerima penghargaan Liputan6 Good Impact Award 2026 untuk kategori Dampak Program UMKM dan Kewirausahaan Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan pada Kamis, 19 November 2026, di The Hall, Lantai 8, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta. Penghargaan diterima oleh Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb, Budiatmo Sudrajat.

Acara penganugerahan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

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Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi bank bjb melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT) yang dinilai memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini mendorong transformasi UMKM agar tidak hanya menjadi penerima fasilitas pembiayaan, tetapi juga berkembang menjadi pelaku usaha yang memiliki kapasitas, pengetahuan, serta akses untuk memperluas bisnis.

Pengakuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui aktivitas intermediasi dan penyaluran pembiayaan, tetapi juga melalui kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Bagi bank bjb, pengembangan UMKM merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Pemimpin Divisi Kredit UMKM bank bjb, Budiatmo Sudrajat, menyampaikan bahwa apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pengembangan dunia usaha.