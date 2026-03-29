Kontrol Gula Darah dengan Mengonsumsi 10 Menu Sarapan Ini

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang meningkat secara berlebihan tentu sangat berbahaya bagi kesehatan.

Beberapa makanan pasti lebih sehat bagi penderita diabetes jika dimakan saat sarapan, dan ini sebagian besar karena membantu menstabilkan kadar gula darah setelah puasa semalaman.

Pilihan sarapan yang tepat bisa mencegah lonjakan atau penurunan glukosa secara tiba-tiba, yang sangat penting bagi penderita diabetes.

Baca Juga: 3 Menu Sarapan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badan

Makanan kaya serat, lemak sehat, dan protein tanpa lemak memperlambat pencernaan dan penyerapan gula, sehingga menyebabkan kenaikan gula darah secara bertahap.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Oatmeal dengan biji chia dan beri

Menu sarapan yang pertama untuk mengontrol gula darah adalah oatmeal dengan biji chia dan beri.

Oat yang dipotong baja atau digulung kaya akan serat larut, yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah.

Menambahkan biji chia memberikan lemak omega-3 dan serat ekstra, sedangkan buah beri menawarkan rasa manis alami dengan antioksidan dan indeks glikemik rendah.