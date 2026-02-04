Kontrol Gula Darah dengan Mengonsumsi 3 Rempah Ini
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko terserang diabetes.
Untuk mengontrol gula darah, Anda bisa mengonsumsi beberapa rempah.
Beberapa jenis rempah bisa menjadi solusi alternatif untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kunyit
Kunyit merupakan salah satu jenis rempah yang mengandung antiinflamasi, antioksidan, antiaterosklerotik, dan penurunan berat badan.
Kandungan yang ada di dalam kunyit tersebut bermanfaat untuk mengelola kadar gula darah dan mengurangi risiko komplikasi.
2. Kayu manis
Kayu manis masuk dalam rempah yang baik untuk penderita diabetes.
Rempah yang satu ini mampu membuat tubuh merespons hormon insulin dengan baik.
Ada beberapa jenis rempah yang bisa membantu mengontrol kadar gula darah dan salah satunya ialah tentu saja daun kari.
