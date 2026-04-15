Kontrol Gula Darah dengan Rutin Melakukan 7 Jenis Olahraga Ini

Kontrol Gula Darah dengan Rutin Melakukan 7 Jenis Olahraga Ini

Yoga atau meditasi di pantai. Foto: Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang sering meningkat terlalu tinggi bisa membuat Anda rentan terserang penyakit diabetes.

Mengelola kadar gula darah merupakan aspek utama dari perawatan dan pencegahan diabetes, dan aktivitas fisik memainkan peran penting dalam proses ini.

Olahraga teratur tidak hanya membantu mengatur kadar glukosa, tetapi juga meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi lemak tubuh, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular.

Menurut American Diabetes Association (ADA), campuran latihan aerobik dan ketahanan sangat bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2.

Baik Anda mengelola pradiabetes, diabetes, atau hanya ingin tetap bugar, memasukkan jenis olahraga yang tepat dalam rutinitas harian Anda bisa membuat perbedaan yang signifikan dalam menjaga kadar gula darah yang sehat.

Olahraga membantu otot menggunakan glukosa untuk energi, sehingga menurunkan kelebihan gula dalam aliran darah.

Olahraga juga meningkatkan sensitivitas insulin, yang memungkinkan sel menyerap glukosa lebih efisien.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), orang dewasa harus melakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik intensitas sedang setiap minggu untuk mencegah dan mengelola penyakit kronis seperti diabetes.

Ada beberapa jenis olahraga yang bisa membantu mengontrol kadar gula darah Anda dan salah satunya adalah latihan interval intensitas tinggi.

