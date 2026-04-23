Kontroversi Gol Dewa United Bikin Heboh, Umuh Muchtar Minta Satgas Mafia Wasit Turun

jpnn.com - Persib Bandung menyisakan enam pertandingan di putaran dua BRI Super League 2025/26.

Enam laga 'final' ini krusial, demi menjaga asa kembali menjadi juara Liga 1 musim ini.

Menjelang laga panas melawan Arema FC, Jumat (24/4/2026) malam, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mewanti-wanti kepada anak asuhnya untuk tetap fokus.

Dia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan wasit yang adil dalam setiap pertandingan, agar tidak terjadi polemik di lapangan.

"Kami tidak ada pilihan.Tersisa tujuh (enam) laga pertandingan lagi. Saya sudah memberikan motivasi, harus menang jangan sampai draw apalagi kalah. Semua pemain sudah bagus. Anak-anak semua luar biasa mainnya," kata Umuh saat dihubungi, Kamis (23/4).

Sosok bos Persib itu juga menyinggung laga Persib melawan Dewa United yang berakhir imbang 2-2. Umuh menyoroti sejumlah keputusan yang menurutnya menimbulkan perdebatan di lapangan.

Gol Alex Martins pada menit ke-24 menjadi sorotan setelah dalam prosesnya bola diduga telah keluar lapangan sebelum terjadinya umpan silang dari Alexis Messidoro.

Dari tayangan ulang, bola tampak telah melewati garis lapangan. Namun, keputusan tetap diambil setelah pengecekan VAR.