Konversi BBG Gratis, PGN Bantu 75 Pengemudi Taksol Tekan Biaya Operasional 55%

jpnn.com, BEKASI - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero) Tbk atau PGN memberikan bantuan konversi bahan bakar gas (BBG) Kendaraan Tahun 2026.

Didukung PGN Gagas dan Komunitas Mobil Gas (Komogas), program ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan City Gas Tour yang akan digelar pada Jumat, 4 September 2026.

Melalui program tersebut, PGN memberikan kesempatan bagi pengemudi taksi online (taksol) untuk mengonversi kendaraan dari bahan bakar konvensional menjadi BBG melalui pemasangan kit BBG secara gratis.

Inisiatif ini diharapkan menjadi alternatif energi yang lebih efisien sekaligus membantu pengemudi menekan biaya operasional kendaraan.

Program konversi ini juga menjadi bagian dari komitmen PGN memperluas pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi.

Penggunaan BBG turut menjadi pilihan energi yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan dukungan PGN terhadap target Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.

“PGN terus mendorong pemanfaatan gas bumi di berbagai sektor, termasuk transportasi. Melalui program konversi BBG ini, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan gas bumi sebagai alternatif energi yang efisien dan lebih ramah lingkungan,” ujar Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman.

Selama periode Agustus–September 2026, sebanyak 75 kendaraan ditargetkan mengikuti program konversi.