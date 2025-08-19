Koops Habema & Kodam XXIV Mandala Trikora Kibarkan Merah Putih di Markas Besar OPM Tigilobak

jpnn.com, JAKARTA - Komando Operasi Habema dan Kodam XXIV Mandala Trikora menggelar pengibaran Sang Saka Merah Putih dan upacara peringatan HUT ke-80 RI di markas utama kelompok separatis Gerakan Papua Merdeka (OPM).

Upacara peringatan kemerdekaan RI itu digelar tepatnya di markas besar OPM pimpinan Goliath Tabuni, yang berada di Desa Tigilobak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) Habema Mayjen TNI Lucky Avianto, menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat termasuk prajurit TNI, yang mengikuti rangkaian kegiatan pengibaran bendera dan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Tigilobak yang menjadi titik kuat OPM.

“Prajurit TNI yang berada di bawah kendali Koops Habema dan Kodam XXIV Mandala Trikora, sebelumnya telah menggelar sejumlah operasi militer yang berlandaskan HAM, dilakukan secara terukur dan profesional, serta menjalankan strategi pendekatan humanis, dengan mengedepankan berbagai kegiatan manunggal dalam membangun serta menumbuhkembangkan sosial ekonomi dan taraf hidup masyarakat Papua, di wilayah tersebut,” kata Lucky saat dihubungi wartawan, Selasa, (19/8/2025).

Hubungan yang terjalin kian erat antara TNI dan rakyat Papua, lanjut Lucky, dapat dilihat dari besarnya animo serta tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi peserta upacara, dan mengikuti berbagai perlombaan khas dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, Lucky yang beberapa waktu lalu juga dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Kodam XXIV Mandala Trikora, menyebut pihaknya juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dan bahan makanan pokok kepada seluruh kepala keluarga yang tinggal di Tigilobak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Di sela-sela kegiatan tersebut, Dansatgas Media Habema, Letkol Inf. Iwan Dwi Prihartono, memperlihatkan sebuah foto lawas Goliath Tabuni beserta 7 petinggi OPM saat menguasai Desa Tigilobak, di mana momen tersebut kini telah berganti, mengingat di lokasi yang sama dengan foto tersebut saat ini telah diduduki oleh pasukan TNI.

“Alhamdulillah, pengibaran Sang Saka Merah Putih dan upacara serta perayaan HUT ke-80 RI di markas utama OPM dan seluruh wilayah di Papua, dapat terlaksana dengan aman dan khidmat,” tutur Lucky.