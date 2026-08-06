Kopdes Berutang ke Himbara, Pemerintah Bayar Cicilan Pokok dan Bunga Pakai APBN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan mencicil utang kredit program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Total kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digunakan untuk mendanai program Kopdes tersebut diketahui mencapai angka sebesar Rp240 triliun.

Kewajiban pembayaran akumulasi utang tersebut nantinya akan disebar serta dicicil secara bertahap dalam jangka waktu selama enam tahun.

Setiap tahunnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar cicilan pokok utang Kopdes tersebut sebesar kurang lebih Rp 40 triliun.

Selain cicilan pokok sebesar Rp40 triliun per tahun, anggaran dari APBN juga secara otomatis akan menanggung beban pembayaran bunga kreditnya.

"Tiap tahun itu Rp 40 triliun (yang harus dibayarkan dari APBN), tambah bunga sedikit," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).

Purbaya menilai bahwa alokasi dana besar dari APBN tersebut pada dasarnya tidak hilang, melainkan dikembalikan lagi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di desa.

Keuntungan bersih atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dari operasional koperasi tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada warga di tingkat desa.