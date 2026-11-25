Koperasi dan BGN Buka Peluang Penyerapan Pangan Lokal, Kurangi Impor
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) merencanakan penambahan 600 ribu ekor indukan sapi perah sepanjang 2027–2029.
Rencana tersebut mencakup perbaikan mutu bibit, akses pembiayaan, kesehatan hewan, serta penguatan kelembagaan peternak.
Namun, pemerintah menekankan penambahan populasi harus diiringi kesiapan usaha dari hulu hingga hilir.
“Rencana penambahan indukan sapi perah dan sapi potong harus berjalan secara terintegrasi dengan penguatan kapasitas peternak dan kelembagaan usaha,” ujar Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, dalam pembahasan bersama Dewan Pertimbangan Presiden dan Perum Perhutani.
Salah satu fokus terbaru ialah pemanfaatan lahan secara legal dan berkelanjutan untuk penyediaan hijauan pakan.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas peluang kemitraan berbasis kehutanan dan silvopastura.
Skemanya masih perlu mempertimbangkan kelayakan teknis, daya dukung ekologis, serta kepastian hukum; bukan berarti lahan yang dibahas telah seluruhnya dialokasikan bagi peternakan.
Di tingkat peternak, peran koperasi memperlihatkan mengapa peningkatan produksi harus berjalan bersama kepastian pasar.
Kementan mendorong balai tersebut tidak hanya menyediakan bibit unggul, tetapi juga meningkatkan pengolahan dan pemasaran susu.
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