menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Koperasi Kana Gandeng Haday Group Kembangkan Bisnis Kecap di Indonesia

Koperasi Kana Gandeng Haday Group Kembangkan Bisnis Kecap di Indonesia

Koperasi Kana Gandeng Haday Group Kembangkan Bisnis Kecap di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Koperasi Konsumen Kana dan Haday Group menjalin kerja sama pengembangan kecap bermerek Ombak untuk memperluas pasar produk di Indonesia. Foto: dok. Kana

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Konsumen Kana dan Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. (Haday Group) sepakat menjalin kerja sama strategis di industri kecap.

Kesepakatan tersebut mempertemukan pasokan gula merah dari Indonesia dengan teknologi manufaktur dan akses pasar yang dimiliki kedua pihak.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Koperasi Kana dan Haday Group di Foshan, Guangdong, China, pada 28 September 2026.

Baca Juga:

Pertemuan tersebut dihadiri Presiden Komisaris Kana Group Jonathan Danang Wardhana dan Direktur Eksekutif Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Jianghua Guan.

Melalui kerja sama tersebut, Koperasi Kana melalui PT Indogula Jayabaya akan memasok gula merah dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Haday Group.

Sebaliknya, Haday Group akan mendukung fasilitas produksi kecap Kana melalui penyediaan mesin serta penerapan teknologi dan pengalaman manufaktur.

Baca Juga:

“Bagi kami, Haday bukan hanya mitra untuk memproduksi kecap. Kami melihat pengalaman, teknologi, dan kapasitas yang mereka miliki dapat menjadi bagian penting dalam membangun bisnis ini,” ujar Presiden Komisaris Kana Group Jonathan Danang Wardhana.

Jonathan mengatakan kerja sama tersebut juga mempertemukan kebutuhan bahan baku dengan kemampuan manufaktur masing-masing pihak.

Koperasi Konsumen Kana menggandeng Haday Group China untuk mengembangkan bisnis kecap dengan pasokan gula merah dan teknologi manufaktur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI