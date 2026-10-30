Koperasi Merah Putih Mengembangkan Usaha sebagai Pengepul Minyak Jelantah

jpnn.com - JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mengembangkan usaha pengumpulan minyak jelantah.

Minyak jelantah itu akan dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur oleh PT Pertamina (Persero).

Program tersebut ditandai dengan peluncuran proyek percontohan (pilot project) pengumpulan minyak jelantah melalui empat KDKMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Kamis (29/10), hasil kerja sama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan Pertamina.

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Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan proyek percontohan tersebut diharapkan menjadi model usaha baru yang dapat direplikasi oleh Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Ini bisa menjadi model yang bisa digunakan di seluruh KDKMP di seluruh Indonesia. Minyak jelantah yang dikumpulkan selanjutnya dijual ke PT Pertamina Patra Niaga untuk diproses di kilang menjadi bahan bakar avtur yang akan dijual kepada aviasi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kita (pemerintah) bisa mengekspor avtur ini yang berbahan baku dari minyak jelantah," kata Ferry dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/10).

Ia mengatakan skema bisnis tersebut dirancang untuk memberikan keuntungan bagi koperasi dan anggotanya sekaligus membuka peluang usaha produktif berbasis ekonomi hijau di tingkat desa.

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Menurut Ferry, selain memberikan nilai tambah ekonomi, pengumpulan minyak jelantah juga bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga yang selama ini kerap dibuang sembarangan.

Agar pilot project ini dapat berjalan optimal, Ferry menyatakan perlunya ekosistem pengumpulan minyak jelantah yang melibatkan rumah tangga, warung makan, restoran, industri kecil, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).