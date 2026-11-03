Koperasi TCI Buka Akses Pendanaan UMKM di JCI Batavia X SMESCO Business Summit 2026

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Jasa Tri Capital Investama (TCI) memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kegiatan business matching dalam JCI Batavia X SMESCO UMKM Business Summit 2026 di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta, belum lama ini.

Kegiatan ini menjadi ajang penjajakan kerja sama antara pelaku usaha dan penyedia alternatif pendanaan.

Dalam kegiatan yang merupakan kolaborasi Junior Chamber International (JCI) Batavia dan SMESCO Indonesia tersebut, TCI hadir bersama FundEx sebagai mitra pendanaan UMKM serta Aminin Travel Haji dan Umrah.

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Sekitar 170 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha turut mengikuti kegiatan untuk memperluas jaringan bisnis dan menjajaki peluang kolaborasi.

Pembukaan acara dihadiri Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, Direktur Utama SMESCO Indonesia Doddy Matondang, National President JCI Indonesia Siegfried Listijosuputro, serta Local President JCI Batavia Allana Abdullah.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Gala Dinner & Awarding Night JCI 2026 Ten Outstanding Young Persons (TOYP) yang memberikan penghargaan kepada sepuluh tokoh muda berprestasi.

Direktur Operasional TCI M. Dedi Gunawan, mengatakan keikutsertaan TCI atau TC Invest merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) Kemitraan Strategis yang ditandatangani JCI Batavia dan FundEx pada awal 2026.

Kemitraan tersebut bertujuan menjembatani pelaku UMKM dan industri ekonomi kreatif potensial dengan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pengembangan usaha.