Koperasi Zipur Waena Terbakar, 11 Ruko Ludes
jpnn.com - Sebanyak 11 rumah toko (ruko) Koperasi Zipur Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, terbakar pada Sabtu (9/5) petang sekitar pukul 15.45 WIT.
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrickus Maclarimboen mengatakan hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki.
"Belum dapat dipastikan penyebab kebakaran yang terjadi. Penyelidikan masih dilakukan termasuk meminta keterangan dari para saksi," kata dia di Jayapura.
Dari laporan yang diterima polisi terungkap kebakaran diduga berasal dari ruko nomor 5 milik Samsul Aim setelah saksi melihat asap muncul dari bagian plafon bangunan tersebut.
Kobaran api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lain sehingga masyarakat bersama anggota piket Den Zipur 10/KYD berupaya melakukan pemadaman menggunakan berbagai peralatan yang ada sambil menunggu bantuan tambahan.
Sekitar pukul 16.35 WIT, kendaraan AWC Polresta Jayapura Kota bersama AWC Polda Papua tiba di lokasi dan langsung membantu proses pemadaman api.
Selanjutnya personel Piket Fungsi Polresta Jayapura Kota yang dipimpin Pamapta II Ipda Febri Tamimi melakukan pengamanan tempat kejadian perkara serta memastikan masyarakat berada pada jarak aman dari titik kebakaran.
Upaya pemadaman juga dibantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura dan AWC Brimob Polda Papua hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.28 WIT.
