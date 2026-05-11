Kopi Ala Melbourne Marak di Indonesia, Ini Kata Pencipta Tiger Bomb dan Mont Blanc
Flat white, Magic, Mont Blanc, hingga Dirty -85 Degrees. Bila kamu pencinta kopi di Indonesia, nama-nama ini mungkin tidak asing lagi.
Meski konten kopinya berbeda, mereka memiliki satu kesamaan: sama-sama populer di Melbourne, Australia.
Mont Blanc, misalnya, hidangan kopi dingin yang disajikan dengan lapisan tebal krim, kulit jeruk, dan pala, dipopulerkan oleh kafe Good Measure, di Melbourne, Australia.
Minuman tersebut sudah dijual di sejumlah kafe di Indonesia, seperti Gould Coffee & Eatery Jakarta.
Vanessa Rae, salah satu pemilik kafe tersebut, mengatakan sebenarnya sudah mengenal Mont Blanc sejak dua tahun yang lalu.
"Kita sudah coba bikin [tapi] kita masih ragu nih orang Indonesia paham atau enggak," katanya.
"Dan takutnya Australian culture [kebudayaan Australia] belum diterima."
Namun, setelah dijual dengan menyesuaikan selera orang Indonesia, Vanessa mengatakan Mont Blanc diterima dengan baik.
Menu kopi yang populer di Melbourne, Australia sudah mulai bermunculan di kedai kopi Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KAPPI Dorong Storytelling sebagai Strategi Memperkenalkan Kopi Indonesia
- Dunia Hari Ini: Dua Perempuan Terkait ISIS yang Pulang ke Australia Ditangkap
- Dunia Hari Ini: Udara Dingin di Australia, Salju Turun di Puncak Alpen Sebulan Lebih Cepat
- Dunia Hari Ini: Singapura Setujui Hukuman Pecut untuk Pelaku Perundungan di Sekolah
- 10 Kopi Hits di Platform Pesan-Antar Makanan
- Rambut Bakalan Terlihat Hitam Alami dengan 3 Bahan Alami Ini