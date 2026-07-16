Kopi Hasil Tani Mustahik Dibidik untuk Pasok Pasar Singapura

jpnn.com, JAKARTA - Kopi hasil tani para mustahik binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berpeluang memperluas pasar hingga Singapura.

Peluang tersebut mengemuka setelah adanya penjajakan kerja sama antara Baznas dan Jamiyah Singapore dalam audiensi di Kantor Baznas Jakarta, baru-baru ini.

Pertemuan tersebut difokuskan pada peluang membangun kemitraan jangka panjang untuk memasok kopi berkualitas hasil budidaya petani mustahik ke berbagai program pemberdayaan yang dijalankan Jamiyah Singapore.

Baca Juga: Australia Makin Serius Kembangkan Biji Kopi Sendiri

Wakil Ketua Baznas Zainut Tauhid Sa'adi menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap kolaborasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia maupun Singapura.

"Tentu kami berharap audiensi ini memberi makna positif untuk kerja sama ke depan agar bisa dilakukan bersama untuk kemaslahatan umat," kata Zainut.

Menurutnya, Baznas selama ini mengembangkan ekosistem pemberdayaan kopi melalui program ZCoffee.

Program tersebut tidak hanya membina petani kopi, tetapi juga melatih mustahik menjadi barista profesional sehingga memiliki peluang meningkatkan pendapatan.

Zainut menegaskan, Baznas berperan sebagai penghubung antara petani mustahik dengan calon pembeli atau mitra yang membutuhkan pasokan kopi berkualitas.