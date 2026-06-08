Kopi Indonesia Kian Mendunia sebagai Oleh-Oleh Favorit Wisatawan
jpnn.com, JAKARTA - Kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan Indonesia, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun di berbagai daerah.
Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, Indonesia memiliki beragam jenis kopi dengan karakter rasa yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan tradisi budidaya di masing-masing wilayah.
Di tengah meningkatnya minat wisatawan terhadap produk lokal, kopi kini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
Salah satu produk yang turut menarik perhatian pasar global adalah Kopi Luwak. Produk ini dikenal memiliki cita rasa khas yang berasal dari proses fermentasi alami yang membedakannya dari jenis kopi lainnya.
Luwak Artcofie menjadi salah satu merek kopi luwak yang mengembangkan produk premium dengan mengedepankan keaslian rasa dan kualitas produk sejak 2012.
Produk tersebut diproses melalui metode fermentasi tradisional yang dipadukan dengan pengolahan modern untuk menjaga kualitas serta karakteristik kopi luwak khas Indonesia.
Manajemen Erefindo Group Alfian, mengatakan kopi tidak hanya berfungsi sebagai produk konsumsi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.
"Kopi Luwak Artcofie hadir bukan hanya sebagai produk konsumsi, melainkan sebagai duta budaya yang membawa cerita kehangatan Indonesia ke mancanegara," ujar Alfian dalam keterangannya, Senin (8/6).
Kopi Indonesia makin diminati pasar global dan menjadi salah satu oleh-oleh favorit wisatawan asing.
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