Kopi Oleh-Oleh Khas Nusantara, Cita Rasa Autentik dalam Setiap Cangkir

jpnn.com, JAKARTA - Kopi kini tidak hanya menjadi minuman yang dinikmati sehari-hari, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Keragaman jenis dan cita rasa kopi dari berbagai daerah menjadikannya salah satu produk yang banyak dipilih wisatawan sebagai oleh-oleh khas Nusantara.

Sebagai salah satu produsen kopi dunia, Indonesia memiliki beragam karakter kopi yang dipengaruhi oleh wilayah, ketinggian, iklim, hingga proses pengolahannya.

Keunikan tersebut membuat kopi Nusantara memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tren tersebut turut mendorong permintaan terhadap produk kopi premium yang mampu merepresentasikan karakter daerah asalnya.

Wisatawan tidak hanya mempertimbangkan cita rasa, tetapi juga keaslian produk, cerita di balik proses pengolahan, serta kemasan yang sesuai untuk dijadikan cendera mata.

Salah satu produk yang memiliki karakter khas adalah kopi luwak. Kopi ini dikenal dengan proses pengolahan yang melibatkan fermentasi alami sehingga menghasilkan profil cita rasa yang berbeda dari jenis kopi lainnya.

Kopi luwak kemudian berkembang menjadi salah satu produk kopi khas Indonesia yang dikenal di pasar internasional.

Keberagaman kopi luwak juga dihadirkan Artcofie melalui sejumlah produknya. Salah satunya Artcofie Luwak Signature yang memadukan biji Luwak Arabika dan Luwak Robusta untuk menghasilkan perpaduan aroma, rasa, dan tingkat keasaman yang seimbang.