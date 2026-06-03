Kopi Robusta Kerinci Masuk Pasar Mesir, Perkuat Prospek Ekspor Jambi
jpnn.com, JAKARTA - Biji kopi robusta asal Kerinci, Provinsi Jambi, kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional melalui ekspor ke Mesir.
Keberhasilan ini menjadi kabar positif bagi pengembangan komoditas unggulan daerah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha dan UMKM untuk menjangkau pasar global.
Ekspor tersebut dilepas secara resmi di Pelabuhan Talang Duku, Provinsi Jambi.
Bea Cukai Jambi turut hadir dalam acara pelepasan ekspor yang diselenggarakan oleh PT Cofftaqi Sumatra Indonesia (CSI) bekerja sama dengan HIPMI Cabang Kota Sungai Penuh.
Komoditas yang diekspor berupa biji kopi robusta asal Kerinci sebanyak 320 karung dengan total berat mencapai 19,2 ton.
Pengiriman ini menjadi salah satu bukti bahwa produk pertanian dari daerah mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional dan memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sebagai salah satu sentra kopi di Indonesia, Kerinci dikenal memiliki kondisi geografis yang mendukung pengembangan komoditas kopi berkualitas.
Akses pasar ekspor yang semakin terbuka diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani, pelaku usaha, dan rantai pasok kopi di daerah tersebut.
Biji kopi robusta asal Kerinci, Provinsi Jambi, kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional melalui ekspor ke Mesir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dorong UMKM Siap Bersaing di Pasar Global, Bea Cukai Malang & Akademisi Jalin Sinergi
- Hadiri Pemusnahan 4,9 Ton Sabu-Sabu di BNNP Aceh, Bea Cukai Tegaskan Ini
- Bea Cukai Jayapura Beri Efek Jera ke Pelaku Pelanggaran BKC Ilegal Lewat Kegiatan Ini
- Bea Cukai Pangkalpinang: Ekspor 15 Kontainer Ilminite PT PMM Sudah Penuhi Ketentuan
- Bea Cukai Pangkalpinang Pastikan 15 Kontainer Ilmenit PT PMM Sudah Layak Ekspor
- Ekspor Ikan Kerapu ke Hong Kong Capai 12 Ton, Perikanan Madura Naik Kelas