Kopi Robusta Kerinci Masuk Pasar Mesir, Perkuat Prospek Ekspor Jambi

jpnn.com, JAKARTA - Biji kopi robusta asal Kerinci, Provinsi Jambi, kembali menunjukkan daya saingnya di pasar internasional melalui ekspor ke Mesir.

Keberhasilan ini menjadi kabar positif bagi pengembangan komoditas unggulan daerah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha dan UMKM untuk menjangkau pasar global.

Ekspor tersebut dilepas secara resmi di Pelabuhan Talang Duku, Provinsi Jambi.

Bea Cukai Jambi turut hadir dalam acara pelepasan ekspor yang diselenggarakan oleh PT Cofftaqi Sumatra Indonesia (CSI) bekerja sama dengan HIPMI Cabang Kota Sungai Penuh.

Komoditas yang diekspor berupa biji kopi robusta asal Kerinci sebanyak 320 karung dengan total berat mencapai 19,2 ton.

Pengiriman ini menjadi salah satu bukti bahwa produk pertanian dari daerah mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional dan memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebagai salah satu sentra kopi di Indonesia, Kerinci dikenal memiliki kondisi geografis yang mendukung pengembangan komoditas kopi berkualitas.

Akses pasar ekspor yang semakin terbuka diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi petani, pelaku usaha, dan rantai pasok kopi di daerah tersebut.