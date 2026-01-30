Kopi UMKM Indonesia Tembus Panggung Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Coffeenatics, UMKM kopi artisan asal Medan yang menjadi Mitra UMKM Grab, tampil sebagai wakil Indonesia di Paviliun Indonesia pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.

Kehadiran itu menjadi simbol bagaimana pelaku usaha kecil dari daerah mampu naik kelas dan masuk dalam percakapan ekonomi global.

Partisipasi Coffeenatics di WEF Davos 2026 merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Grab dalam membawa potensi UMKM Indonesia ke panggung internasional.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan ekonomi digital yang inklusif.

Grab menegaskan komitmennya melalui program “Grab untuk Indonesia” senilai Rp100 miliar, yang mencakup perlindungan sosial, apresiasi mitra, hingga pengembangan kapasitas UMKM melalui GrabAcademy.

Sebagai UMKM kopi yang berdiri sejak 2015, Coffeenatics dikenal konsisten menghadirkan kopi berkualitas tinggi yang merepresentasikan kekayaan cita rasa nusantara.

Berbasis di Medan dan Jakarta, Coffeenatics kini telah merambah pasar internasional seperti Singapura, dengan dukungan lebih dari 80 anggota tim.

Tak hanya fokus pada produk, Coffeenatics juga membangun kemitraan dengan petani lokal di Sumatera dan Bali, serta aktif dalam edukasi kopi untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.